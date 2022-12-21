Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig Kulüp Başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi de verildi.



Sunumun ardından, kulüp başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile ortaya çıktı.

Bu hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasında Halil Umut Meler düdük çalacak.



HAFTANIN DİĞER MAÇLARI:



23.12.2022, FRAPORT TAV ANTALYASPOR- MKE ANKARAGÜCÜ, ALİ ŞANSALAN



23.12.2022, HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK, ARDA KARDEŞLER



24.12.2022, ATAKAŞ HATAYSPOR- BITEXEN GİRESUNSPOR , METE KALKAVAN



24.12.2022, KASIMPAŞA A.Ş.- DEMİR GRUP SİVASSPOR, SARPER BARIŞ SAKA



25.12.2022, ADANA DEMİRSPOR A.Ş.- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK, ERKAN ÖZDAMAR



25.12.2022, GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş., ATİLLA KARAOĞLAN



25.12.2022, ARABAM.COM KONYASPOR- CORENDON ALANYASPOR, BAHATTİN ŞİMŞEK



25.12.2022, GALATASARAY A.Ş.- İSTANBULSPOR A.Ş., ABDÜLKADİR BİTİGEN



HAFTAYI BAY GEÇEN TAKIM: YUKATEL KAYSERİSPOR