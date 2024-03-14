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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 30. hafta oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı. Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. İşte Süper Lig'de 30. hafta düdük çalacak hakemler...

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

TFF, Trendyol 'de 30. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak - derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

İşte Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve maç takvimi;

15 Mart Cuma;

Pendikspor - İstanbulspor | OĞUZHAN ÇAKIR

Fatih Karagümrük - Konyaspor | BAHATTİN ŞİMŞEK

16 Mart Cumartesi;

Alanyaspor - Kayserispor | EMRE KARGIN

MKE Ankaragücü - Başakşehir | CİHAN AYDIN

Beşiktaş - Antalyaspor | BURAK PAKKAN

Adana Demirspor - Sivasspor | TUGAY KAAN NUMANOĞLU

17 Mart Pazar;

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK | ABDULKADİR BİTİGEN

Kasımpaşa - Galatasaray | ATİLLA KARAOĞLAN

Hatayspor - Samsunspor | BURAK ŞEKER

Trabzonspor - Fenerbahçe | HALİL UMUT MELER

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