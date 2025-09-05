Trabzonspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.



Bordo-mavililer, bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Antrenmanının ilk 20 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.