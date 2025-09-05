NTV.COM.TR

Trabzonspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

, ’in 5’inci haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Antrenmanının ilk 20 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

