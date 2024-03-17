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Trabzonspor - Fenerbahçe (İlk 11'ler belli oldu)

Süper Lig'in 30. haftası Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev maça sahne oluyor. İşte kritik karşılaşma öncesinde tüm ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Trabzonspor - Fenerbahçe (İlk 11'ler belli oldu)

Trendyol 'in 30. haftasında dev maçta , zirve takibini sürdüren 'yi konuk edecek.

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. 

İLK 11

Trabzonspor:Uğurcan - Meunier, Fernandez, Denswil, Eren - Visca, Berat, Mendy, Trezeguet - Enis Destan, Pepe

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Diku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko﻿​

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Son 4 maçını kazanan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, henüz hazır olmayan Becao ve Bonucci de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sezonun ilk devresinde Kadıköy'de oynanan maçı Trabzonspor 3-2 kazanıp, Fenerbahçe'ye ilk mağlubiyetini yaşatmıştı.

Papara Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

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