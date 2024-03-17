Trabzonspor - Fenerbahçe (İlk 11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dev maçta Trabzonspor, zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

İLK 11



Trabzonspor:Uğurcan - Meunier, Fernandez, Denswil, Eren - Visca, Berat, Mendy, Trezeguet - Enis Destan, Pepe

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Diku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko﻿​

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Son 4 maçını kazanan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, henüz hazır olmayan Becao ve Bonucci de karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sezonun ilk devresinde Kadıköy'de oynanan maçı Trabzonspor 3-2 kazanıp, Fenerbahçe'ye ilk mağlubiyetini yaşatmıştı.



Papara Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek

