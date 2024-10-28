Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı: Savic takıma döndü

Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi'nin 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.



Üçerli takımlar halinde 6'ya 6 dar alanda oyunla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla sona erdi.

SAVİC DÖNDÜ



Sakatlığı geçen Stefan Savic'in antrenmanda yer aldığı bildirildi.



Bordo-mavililer, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

