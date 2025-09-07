Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu sabah 11.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi.

Pas çalışması ve 5’e 2 ile devam eden antrenmanımız taktiksel çalışma ile sona erdi.



Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından 9 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.