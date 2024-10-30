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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi taraftar kararı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününde yer alamayacağı açıklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi taraftar kararı

Süper Lig'in 11. haftasında ile arasında oynanacak dev maç öncesi deplasman tribünüyle ilgili karar çıktı.

Trabzon Valiliği'nin kararıyla karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının alınmayacağı açıklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi 3 Kasım Pazar günü 19.00'da oynanacak.

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