Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi taraftar kararı
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününde yer alamayacağı açıklandı.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev maç öncesi deplasman tribünüyle ilgili karar çıktı.
Trabzon Valiliği'nin kararıyla karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının alınmayacağı açıklandı.
Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi 3 Kasım Pazar günü 19.00'da oynanacak.
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