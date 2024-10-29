Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa sunulacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:



VIP Platinum-B: 5.000



VIP Platinum-A/C: 4.500



VIP Gold: 3.750



VIP Silver: 3.000



Batı: 1.250



Doğu: 900



Fırtına: 800



Güney-Kuzey Kale Arkası: 400