Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
12.02.2026 13:14
Son Güncelleme: 12.02.2026 13:17
Trabzonspor- Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 22 .haftası, kritik bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran ve Melih Aldemir yapacak. VAR ve AVAR koltuğunda oturacak hakemler, maç günü belli olacak.
TFF, Süper Lig'de 22. haftanın hakemlerini açıkladı. İşte 22. haftanın hakemleri: