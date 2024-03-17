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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün oynanacak karşılaşmaların Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında - bugün saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak

Özütoprak’a AVAR'da Serkan Tokat, Deniz Caner Özaral ve Emre Malok eşlik edecek.

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