Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe bugün saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacak.
Müsabakanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak
Özütoprak’a AVAR'da Serkan Tokat, Deniz Caner Özaral ve Emre Malok eşlik edecek.
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