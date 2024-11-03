NTV.COM.TR

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Saat 19.00’da başlayacak derbide VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında ile , bugün saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak.

Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu

Derbi (Trabzonspor-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik derbinin muhtemel 11'leri belli oldu

Haberi Görüntüle

Karşılaşmanın 4’üncü hakemi Turgut Doman olacak.

Zorlu mücadelede VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak.

Karaoğlan’a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...