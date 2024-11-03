Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.



Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



Çakır’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak.