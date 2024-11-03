Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Saat 19.00’da başlayacak derbide VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.
Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak.
Karşılaşmanın 4’üncü hakemi Turgut Doman olacak.
Zorlu mücadelede VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak.
Karaoğlan’a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.
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