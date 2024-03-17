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Trabzonspor - Fenerbahçe (Muhtemel 11)

Süper Lig'in 30. haftası Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev maça sahne oluyor. İşte kritik karşılaşma öncesinde tüm detaylar ve Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor - Fenerbahçe (Muhtemel 11)

Trendyol 'in 30. haftasında dev maçta , zirve takibini sürdüren 'yi konuk edecek.

Bordo-mavili ekipte tedavisi süren Paul Onuachu, forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Lider Galatasaray ile arasında 2 puan fark bulunan sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü yok. 

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Son 4 maçını kazanan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, henüz hazır olmayan Becao ve Bonucci de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sezonun ilk devresinde Kadıköy'de oynanan maçı Trabzonspor 3-2 kazanıp, Fenerbahçe'ye ilk mağlubiyetini yaşatmıştı.

Papara Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek

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