Trabzonspor - Fenerbahçe (Muhtemel 11)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dev maçta Trabzonspor, zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bordo-mavili ekipte tedavisi süren Paul Onuachu, forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko



Lider Galatasaray ile arasında 2 puan fark bulunan sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü yok.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Son 4 maçını kazanan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, henüz hazır olmayan Becao ve Bonucci de karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sezonun ilk devresinde Kadıköy'de oynanan maçı Trabzonspor 3-2 kazanıp, Fenerbahçe'ye ilk mağlubiyetini yaşatmıştı.



Papara Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek

