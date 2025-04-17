Trabzonspor, Fenerbahçe'nin milli yıldızını istiyor

Sezonun bitmesine geri sayım başlarken Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci hamlesi geldi.

Bordo mavililerin yeni hocası Fatih Tekke, Fenerbahçe’de bu sezon istediği düzeyde forma şansı bulamayan İrfan Can'ı gözüne kestirdi.



UĞURCAN'LA YAKIN ARKADAŞ



Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır ile yakın arkadaş olan İrfan Can'ın bu teklife nasıl yaklaşacağı bilinmezken bu transferin sezon sonunda daha da netleşeceği öngörülüyor.



İrfan Can, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

