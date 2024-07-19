Trabzonspor, Fernandez'i gönderdi

Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile yollarını ayırdı.



KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya vadesi gelmiş alacakları dışında iki maaş ücret ödenecektir."