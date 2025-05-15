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Trabzonspor finalde kaybetti, yerel basın eleştirdi: "Futbol felaket, sonuç rezalet"

Trabzonspor; Türkiye Kupası finalini kaybederken, hem Avrupa hayalini sona erdirdi hem de taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Trabzonspor finalde kaybetti, yerel basın eleştirdi: "Futbol felaket, sonuç rezalet"

Süper Lig’de sezona iyi başlayamayan ve beklentilerin altında kalan , Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa’ya gitmeyi hedeflemesine karşın bu amacına ulaşamadı. Karadeniz ekibi, Avrupa biletini alabilmek için mutlak surette Türkiye Kupası’nı kazanmayı amaçlarken, oynadığı futbol ve ortaya koyduğu görüntü nedeniyle taraftarlarını da büyük hayal kırıklığına uğrattı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın ’a finalde mağlup olarak kupayı kazanamamasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Ekspres: Elde var 0

Karadeniz: Finalleri beceremiyoruz

Günebakış: Kupa’da büyük hüsran

Taka: Kupa gitti Avrupa hayali bitti

Sonnokta: Futbol felaket sonuç rezalet

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