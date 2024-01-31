Trabzonspor Folcarelli ve Rafa Mir için temaslara başladı

Savunma ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ve Rafa Mir için çalışmalara başladı.



Ajaccio forması giyen orta saha oyuncusu Folcarelli'nin transferi için ilk temaslar yapıldı.



Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Rafa Mir için ise Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı, oyuncu cephesi bu teklife sıcak bakıyor. Görüşmeler olumlu şekilde sürüyor.

ENİS'LE 5 YILLIK ANLAŞMA



Öte yandan Trabzonspor, Enis Destan’la sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl uzatma konusunda anlaştı.