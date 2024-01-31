NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor Folcarelli ve Rafa Mir için temaslara başladı

Trabzonspor, gündemine Tim Jabol-Folcarelli ile Rafa Mir'i aldı. İki isim için ilk temaslar yapıldı.

Trabzonspor Folcarelli ve Rafa Mir için temaslara başladı

Savunma ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan , Tim Jabol-Folcarelli ve Rafa Mir için çalışmalara başladı.

Ajaccio forması giyen orta saha oyuncusu Folcarelli'nin transferi için ilk temaslar yapıldı.

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Rafa Mir için ise Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı, oyuncu cephesi bu teklife sıcak bakıyor. Görüşmeler olumlu şekilde sürüyor.

ENİS'LE 5 YILLIK ANLAŞMA

Öte yandan Trabzonspor, Enis Destan’la sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl uzatma konusunda anlaştı.

UEFA seçti: En güzel gol Kerem Aktürkoğlu'nun

UEFA seçti: En güzel gol Kerem Aktürkoğlu'nun

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;