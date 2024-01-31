Trabzonspor Folcarelli ve Rafa Mir için temaslara başladı

Savunma ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ve Rafa Mir için çalışmalara başladı.
Ajaccio forması giyen orta saha oyuncusu Folcarelli'nin transferi için ilk temaslar yapıldı.
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Rafa Mir için ise Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı, oyuncu cephesi bu teklife sıcak bakıyor. Görüşmeler olumlu şekilde sürüyor.
ENİS'LE 5 YILLIK ANLAŞMA
Öte yandan Trabzonspor, Enis Destan’la sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl uzatma konusunda anlaştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Trabzonspor
- Futbol
- Transfer