Trabzonspor - Galatasaray (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Demirbay, Zaha, Mertens, Aktürkoğlu, Icardi
HAKEM VE VAR HAKEMİ
Karşılaşmada orta hakem Abdülkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar yapıyor.
VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya otururken, AVAR'da Alper Çetin görev alıyor.
CANLI ANLATIM
1' Dev maç Galatasaray'ın santrasıyla başladı.
1' Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan taşıdığı top kornere çıkarıldı. Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunu Benkovic uzaklaştırdı.
2' Visca sağ kanattan topu içeriye ortaladı Galatasaray savunması müdahale ederek kalesindeki tehlikeyi savuşturdu.
6' Kerem Aktürkoğlu sol kanattan taşıdığı topu Zaha'ya gönderdi Fildişi Sahilli ceza sahasının dışından şut çekti top Uğurcan Çakır'da kaldı.
8' Trabzonspor'da Berat sağ kanattan içeriye orta yaptı Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.
10' Trabzonspor'da Enis Bardhi, kaleyi cepheden gören pozisyonda vuruşunu yaptı Galatasaray savunması topun kaleye gitmesine engel oldu.
13' GOL! Barış Alper Yılmaz'ın son çizgiden çevirdiği topu Wilfired Zaha estetik bir vuruşla tamamladı ve Galatasaray 1-0 öne geçti.
17' Savunma arkasına sarkarak topla buluşan Dries Mertens ofsayt engeline takıldı.
18' Edin Visca'nın ortası Fountas'tan önce Muslera'da kaldı.
22' Batista Mendy'nin ceza sahasına yaptığı ortayı Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
24' Enis Bardhi, orta sahanın sağına yakın bölgeden duran top kullandı. İçeriye açılan orta savunma tarafından uzaklaştırılırken, Fountas'ın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde dışarı çıktı.
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