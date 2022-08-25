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Trabzonspor-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 4. Hafta)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor-Galatasaray derbi mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde bu yılın ilk derbisi olacak olan mücadelede için iki takımda hazırlıklarını sürdürüyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Trabzonspor-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 25.08.2022 - 14:35

Trabzonspor-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 4. Hafta)

'in 4. haftasında kendi sahasında 'ı konuk edecek. Ligde bu yılın ilk derbisinde sonucun ne olacağı merakla beklenirken, karşılaşmayı yönetecek olan hakem belli oldu. Peki,
Trabzonspor-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galataray ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 21.45'te başlayacak.

Kritik mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Spor Toto 'in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakem kadroları belli olurken, - mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

26 Ağustos Cuma

21.00 Gaziantep FK - FT Antalyaspor

27 Ağustos Cumartesi

19.15 V. Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü
21.45 Adana Demirspor - H. Ümraniyespor
21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor

28 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - A. Hatayspor
19.15 Y. Kayserispor - B. Giresunspor
21.45 Trabzonspor - Galatasaray

29 Ağustos Pazartesi

19.15 A. Konyaspor - Fenerbahçe
21.45 Beşiktaş - DG Sivasspor

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