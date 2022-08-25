Trabzonspor-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 4. Hafta)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde bu yılın ilk derbisinde sonucun ne olacağı merakla beklenirken, karşılaşmayı yönetecek olan hakem belli oldu. Peki,

Trabzonspor-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galataray ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 21.45'te başlayacak.



Kritik mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU



Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakem kadroları belli olurken, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.



SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



26 Ağustos Cuma



21.00 Gaziantep FK - FT Antalyaspor



27 Ağustos Cumartesi



19.15 V. Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü

21.45 Adana Demirspor - H. Ümraniyespor

21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor



28 Ağustos Pazar



19.15 Kasımpaşa - A. Hatayspor

19.15 Y. Kayserispor - B. Giresunspor

21.45 Trabzonspor - Galatasaray



29 Ağustos Pazartesi



19.15 A. Konyaspor - Fenerbahçe

21.45 Beşiktaş - DG Sivasspor