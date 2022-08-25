Trabzonspor-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 4. Hafta)

Haberler - ntv.com.tr 25.08.2022 - 14:35
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde bu yılın ilk derbisinde sonucun ne olacağı merakla beklenirken, karşılaşmayı yönetecek olan hakem belli oldu. Peki,
Trabzonspor-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galataray ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 21.45'te başlayacak.
Kritik mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakem kadroları belli olurken, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.
SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
26 Ağustos Cuma
21.00 Gaziantep FK - FT Antalyaspor
27 Ağustos Cumartesi
19.15 V. Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü
21.45 Adana Demirspor - H. Ümraniyespor
21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor
28 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - A. Hatayspor
19.15 Y. Kayserispor - B. Giresunspor
21.45 Trabzonspor - Galatasaray
29 Ağustos Pazartesi
19.15 A. Konyaspor - Fenerbahçe
21.45 Beşiktaş - DG Sivasspor