Trabzonspor-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletlerini bugün saat 20.00’de satışa sunacak.

BİLET FİYATLARI

4 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum - B: 20.000 TL

VIP Platinum - A/C: 15.000 TL

VIP Gold: 12.500 TL

VIP Silver: 10.000 TL

Batı Tribünler: 4.250 TL

Doğu Tribünler: 3.750 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2.250 TL

Güney - Kuzey Kale Arkası: 1.750 TL

Misafir Tribün: 1.750 TL

SATIŞ KURALLARI

Bordo mavililer bilet satış kuralları için şu açıklamayı yayınladı:



•⁠ ⁠Maç bilet satışları, Trabzonspor Passolig kart sahiplerine ve Trabzonspor Passolig kartı yanında sadece logosuz Passolig kart sahibi taraftarlarımızın Trabzonspor logolu Passolig kartlarına yapılabilecektir. Bunun dışında farklı logolu Passolig kart sahiplerine bilet satışı yapılmayacaktır. Son 1 yıl içerisinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray logolu Passolig kartlarını iptal edip Trabzonspor logolu Passolig kart çıkaran taraftarlara da bilet satışı yapılmayacaktır.

•⁠ ⁠Rakip takım logolu Passolig kart sahipleri sadece misafir tribünden bilet satın alabilecekler. Misafir tribün bilet satışı, İl Güvenlik Kurulu kararı sonrası yapılacaktır.

•⁠ ⁠Bilet transfer kısıtları, bilet satış logo kısıtları ile aynıdır.

•⁠ ⁠Karşılaşma özelinde maça gidemeyecek kombine sahipleri, maçlık olarak koltuklarını “Hesabım – Kombine Kulübe Devir” sekmeleri altından kulübümüze devredebilir ve kulübümüze destek olabilir.

•⁠ ⁠Engelli biletleri, karşılaşmanın satışa çıkmasıyla birlikte Atatürk Alanı Passolig gişelerinden tanımlanacaktır.

•⁠ ⁠Gişe çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu 09.00-18.00 arasındadır. Maç günü gişeler, karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacaktır.

•⁠ ⁠Kapı açılış saatlerine emniyet güçleri karar vermektedir. Aksi bir durum olmadıkça maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır.

•⁠ ⁠Bir taraftar, farklı T.C. kimlik numaraları girerek 3 (üç) bilet alma hakkına sahip olacaktır.