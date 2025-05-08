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Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Federasyonu haftanın hakemlerini açıkladı. 

Süper Lig'in 35. haftasındaki -Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

HAFTANIN HAKEMLERİ

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe

Burak Pakkan

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor

Kadir Sağlam

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor

Ozan Ergün

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa

Adnan Deniz Kayatepe

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK

Ümit Öztürk

Beşiktaş-Adana Demirspor

Çağdaş Altay

Göztepe-Atakaş Hatayspor

Abdullah Buğra Taşkınsoy

Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor

Arda Kardeşler

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu - 1 Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan
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