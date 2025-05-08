Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu haftanın hakemlerini açıkladı.
Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
HAFTANIN HAKEMLERİ
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe
Burak Pakkan
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor
Kadir Sağlam
TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor
Ozan Ergün
ikas Eyüpspor-Kasımpaşa
Adnan Deniz Kayatepe
Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK
Ümit Öztürk
Beşiktaş-Adana Demirspor
Çağdaş Altay
Göztepe-Atakaş Hatayspor
Abdullah Buğra Taşkınsoy
Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor
Arda Kardeşler
Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan
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