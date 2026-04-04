Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

04.04.2026 12:12

IHA

VAR kararları sık sık tartışma yaratıyor geçtiğimiz sezon yabancı hakemlere görev verilmişti

Batuhan Durmuş

Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belirlendi.

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Erkan Engin oldu.  Derbide AVAR'da Anıl Usta, AVAR 2'de ise Gürcan Hasova görev yapacak. 

Trabzonspor-Galatasaray derbisi saat 20.00'da başlayacak. 

 

DİĞER MAÇLAR

 

Kasımpaşa-Kayserispor: Onur Özütoprak

 

Gençlerbirliği-Göztepe: Sinan Dereci 

Gaziantep FK-Alanyaspor: Ferhan Kestanlıoğlu

