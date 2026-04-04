Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı
04.04.2026 12:12
IHA
VAR kararları sık sık tartışma yaratıyor geçtiğimiz sezon yabancı hakemlere görev verilmişti
Batuhan Durmuş
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belirlendi.
Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Erkan Engin oldu. Derbide AVAR'da Anıl Usta, AVAR 2'de ise Gürcan Hasova görev yapacak.
Trabzonspor-Galatasaray derbisi saat 20.00'da başlayacak.
DİĞER MAÇLAR
Kasımpaşa-Kayserispor: Onur Özütoprak
Gençlerbirliği-Göztepe: Sinan Dereci
Gaziantep FK-Alanyaspor: Ferhan Kestanlıoğlu
