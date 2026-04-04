Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belirlendi.



Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Erkan Engin oldu. Derbide AVAR'da Anıl Usta, AVAR 2'de ise Gürcan Hasova görev yapacak.



Trabzonspor-Galatasaray derbisi saat 20.00'da başlayacak.

DİĞER MAÇLAR

Kasımpaşa-Kayserispor: Onur Özütoprak

Gençlerbirliği-Göztepe: Sinan Dereci



Gaziantep FK-Alanyaspor: Ferhan Kestanlıoğlu