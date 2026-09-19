NTV

Trabzonspor - Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu

19.09.2026 14:11

Trabzonspor - Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
IHA
İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR'ı Guillermo Cuadra Fernandez oldu.

Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez oldu.
 

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Gürcan Hasova da dördüncü hakem olacak.

 

Trabzonspor - Galatasaray müsabakasında VAR'da İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. Fernandez'e AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.