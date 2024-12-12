Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün saat 12.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın son bölümünde oyuncular iki grup halinde savunma ve hücum çalışması yaptı. Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

