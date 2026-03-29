Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig'de kritik derbi haftası

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor ile mücadele edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını aşma peşinde olacak. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'da Papara Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek.



Kritik mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



İSTANBUL TAKIMLARINDAN 23 PUAN TOPLADI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında 11 maçta 23 puan topladı.

Ligde geride kalan 27 haftada topladığı 60 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 11 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.