Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Konya'da kaybetti
12.09.2026 19:05
Son Güncelleme: 12.09.2026 21:51
Konyasporlu Uğurcan ve Trabzonsporlu Salah'ın tepkisi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a yenildi ve son 3 maçta 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Toth kaydetti.
Bu skorun ardından 4 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Konyaspor, puanını 3'e yükseltti ve 16. sırada yer aldı. Trabzonspor ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 7 puanla 6. basamakta bulundu.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Konyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.
İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.