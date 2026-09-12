Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Konya'da kaybetti

PALUT: "ADIM ATMAMIZ GEREKİYOR"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Kötünün de ötesinde bir başlangıç. Çok kötü başladık. Evet Trabzonspor maçı gerçekten zor bir maç ama bizim de adım atmamız gerekiyor. Lige girmemiz gerekiyor, giriş yapmamız gerekiyor. Evet, aslında bugün taktiksel, defansif, ofansif çalışmalarımızı ve uyarılarımızı yaptık. Oyuncularımız görevlerinin bilincindeler. Bunları uygularken büyük bir istek, mücadele gücü ve konsantrasyona ihtiyacımız var."