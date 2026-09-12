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Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Konya'da kaybetti

12.09.2026 19:05

Son Güncelleme: 12.09.2026 21:51

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Konya'da kaybetti
Anadolu Ajansı

Konyasporlu Uğurcan ve Trabzonsporlu Salah'ın tepkisi.

NTV - Haber Merkezi
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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a yenildi ve son 3 maçta 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Toth kaydetti.

 

Bu skorun ardından 4 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Konyaspor, puanını 3'e yükseltti ve 16. sırada yer aldı. Trabzonspor ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 7 puanla 6. basamakta bulundu.

 

Bordo-mavililer, Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Konyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

21:35
CABRAL SERT VURDU, AZ FARKLA KAÇTI
76. Dakika: Trabzonspor gole yaklaştı. Cabral'ın ceza sahası dışından sert şutu direğin hemen yanından auta gitti.
21:13
BU KEZ DE TRABZONSPOR DİREĞE TAKILDI
55. Dakika: Trabzonspor direğe takıldı. Kazanılan kornerde Muçi'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Fabinho'nun kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
20:46
SALAH'IN VURUŞU DIŞARIDA
45+1. Dakika: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Wagner Pina, sağ kanattan çalımlarla getirdiği topu içerideki Salah'la buluşturdu. Mısırlı yıldızın tek vuruşu üstten auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:39
ONANA DEVLEŞTİ
37. Dakika: Konyaspor bir kez daha tehlikeli geldi. Ceza sahasının solundan içeriye giren Toth'un dar açıdan karşı karşıya vuruşunda top, Onana'dan döndü.
20:28
DENİZ VURDU, ONANA KURTARDI
27. Dakika: Onana geçit vermedi. Hızlı gelişen Konyaspor atağında Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşu Onana son anda kornere çeldi.
20:23
KONYASPOR ETKİLİ GELDİ
23. Dakika: Konyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Melih'in vuruşu direğin yanından az farkla auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:04
DİREKTEN DÖNDÜ
4. Dakika: Konyaspor direğe takıldı. Sağ kanattan gelişen atakta Gonçalves'in ortası Savic'e çarptı ve kaleye doğru yöneldi. Top, son anda direğe çarptı ve oyun alanına döndü.
20:02
MAÇ GOLLE BAŞLADI
2. Dakika: Konyaspor öne geçti. Hızlı hücum fırsatını iyi değerlendiren ev sahibinde Gonçalves'in içeri çevirdiği topu kontrol eden Toth, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.
Anadolu Ajansı
20:00
İLK DÜDÜK ÇALDI
Konyaspor-Trabzonspor maçı başladı.
19:30
PALUT: "ADIM ATMAMIZ GEREKİYOR"
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Kötünün de ötesinde bir başlangıç. Çok kötü başladık. Evet Trabzonspor maçı gerçekten zor bir maç ama bizim de adım atmamız gerekiyor. Lige girmemiz gerekiyor, giriş yapmamız gerekiyor. Evet, aslında bugün taktiksel, defansif, ofansif çalışmalarımızı ve uyarılarımızı yaptık. Oyuncularımız görevlerinin bilincindeler. Bunları uygularken büyük bir istek, mücadele gücü ve konsantrasyona ihtiyacımız var."
Anadolu Ajansı
19:30
ÇİMŞİR: "HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR"
Trabzonspor Teknik Sorumlusu Hüseyin Çimşir: "Bence iyi bir yoldayız. Yeni bir sayfa açtık. Bugün yine her zamanki olduğu gibi kazanmak için sahaya çıkacağız çünkü hedefimiz üst sıralar. Maçın başından sonuna kadar maçı isteyen, arzulayan bir takım görmeyi umuyorum."
Anadolu Ajansı
19:02
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz Türüç, Diogo, Muleka. Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Fabinho, Ozan, Muçi, Aral, Salah, Onuachu.

Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

 

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

 

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

 

Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.

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