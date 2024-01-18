Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı biletleri bugün (Perşembe) saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak.
21 Ocak Pazar saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori: VIP Platinum - B: ₺2.000
VIP Platinum - A/C: ₺1.500
2. Kategori: VIP Gold: ₺1.000
3. Kategori: VIP Silver: ₺750
4. Kategori: Batı: ₺500
5. Kategori: Doğu Üst: ₺400
6. Kategori: Fırtına: ₺300
7. Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺200
- Trabzonspor A.Ş. biletleri, Galatasaray logolu kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir.
- Misafir takım logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir.
- Bilet transfer kısıtları, bilet satış logo kısıtları ile aynıdır.
- Karşılaşma özelinde maça gidemeyecek kombine sahipleri, maçlık olarak koltuklarını “Hesabım – Kombine Kulübe Devir” sekmeleri altından satılması için kulüplerine devredebilir ve kulüplerine destek olabilir.
- Engelli biletleri, karşılaşmanın satışa çıkmasıyla birlikte Atatürk Alanı Passolig Gişelerinden tanımlanacaktır.
- Gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00-18:00, hafta sonu 09:00-18:00 saatleri arasındadır. Maç günü gişeler karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacaktır.
- Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar vermektedir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır.
- Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 3 (üç) bilet alma hakkına sahip olacaktır."
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