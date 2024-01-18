NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuluyor. Bilet fiyatları 200 ile 2.000 TL arasında değişiyor.

Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

- maçının biletleri satışa çıkıyor.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı biletleri bugün (Perşembe) saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak.

21 Ocak Pazar saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: VIP Platinum - B: ₺2.000

VIP Platinum - A/C: ₺1.500

2. Kategori: VIP Gold: ₺1.000

3. Kategori: VIP Silver: ₺750

4. Kategori: Batı: ₺500

5. Kategori: Doğu Üst: ₺400

6. Kategori: Fırtına: ₺300

7. Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺200

- Trabzonspor A.Ş. biletleri, Galatasaray logolu kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir.

- Misafir takım logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir.

- Bilet transfer kısıtları, bilet satış logo kısıtları ile aynıdır.

- Karşılaşma özelinde maça gidemeyecek kombine sahipleri, maçlık olarak koltuklarını “Hesabım – Kombine Kulübe Devir” sekmeleri altından satılması için kulüplerine devredebilir ve kulüplerine destek olabilir.

- Engelli biletleri, karşılaşmanın satışa çıkmasıyla birlikte Atatürk Alanı Passolig Gişelerinden tanımlanacaktır.

- Gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00-18:00, hafta sonu 09:00-18:00 saatleri arasındadır. Maç günü gişeler karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacaktır.

- Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar vermektedir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır.

- Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 3 (üç) bilet alma hakkına sahip olacaktır."

Bahis cezası biten Ivan Toney sahalara dönüyor

Bahis cezası biten Ivan Toney sahalara dönüyor

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;