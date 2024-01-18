Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı biletleri bugün (Perşembe) saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak.



21 Ocak Pazar saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:



1. Kategori: VIP Platinum - B: ₺2.000



VIP Platinum - A/C: ₺1.500



2. Kategori: VIP Gold: ₺1.000



3. Kategori: VIP Silver: ₺750



4. Kategori: Batı: ₺500



5. Kategori: Doğu Üst: ₺400



6. Kategori: Fırtına: ₺300



7. Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺200



- Trabzonspor A.Ş. biletleri, Galatasaray logolu kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir.



- Misafir takım logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir.



- Bilet transfer kısıtları, bilet satış logo kısıtları ile aynıdır.



- Karşılaşma özelinde maça gidemeyecek kombine sahipleri, maçlık olarak koltuklarını “Hesabım – Kombine Kulübe Devir” sekmeleri altından satılması için kulüplerine devredebilir ve kulüplerine destek olabilir.



- Engelli biletleri, karşılaşmanın satışa çıkmasıyla birlikte Atatürk Alanı Passolig Gişelerinden tanımlanacaktır.



- Gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00-18:00, hafta sonu 09:00-18:00 saatleri arasındadır. Maç günü gişeler karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacaktır.



- Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar vermektedir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden 2 saat önce kapılar açılır.



- Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 3 (üç) bilet alma hakkına sahip olacaktır."

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