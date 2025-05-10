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Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR’ı Blank oldu

Süper Lig’de bugün oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollandalı Erwin Blank oldu.

Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR’ı Blank oldu

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Papara Park’ta oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Hollanda Federasyonu’ndan Erwin Blank oturacak. Blank’a AVAR’da Anıl Usta eşlik edecek.

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