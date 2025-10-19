Trabzonspor galibiyet serisini sürdürdü

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla adından bahsettiren Trabzonspor, lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.

FIRTINA ERKEN KOPTU



Karadeniz derbisinde mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor, henüz 2’nci dakikada Felipe Augusto’nun golüyle öne geçti. Augusto’nun bu golü Trabzonspor’un 'un Süper Lig tarihinde Çaykur Rizespor filelerine gönderdiği en erken gol oldu.



ÜST ÜSTE 3’ÜNCÜ GALİBİYET



Deplasmanda Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor galibiyetlerinin ardından Rize deplasmanından da 3 puanla dönen Trabzonspor, ligde üçte üç yaptı. Bordo-mavililer, son üç maçta topladığı 9 puanla zirve yarışında iddiasını güçlendirdi.



TEKKE’DEN GALİBİYET SERİSİ



Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, son haftalarda hem oyun hem skor anlamında istikrar yakaladı. Bordo-mavililer, deplasmanda elde ettiği bu galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.



YEREL BASIN MANŞETLERİ



Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.



Trabzon yerel basınında öne çıkan başlıklar şu şekilde:



Günebakış: Trabzon Rize’yi de seriye taktı



Sonnokta: Fırtına zirveye abone



Taka: Trabzon uygun adım