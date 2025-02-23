Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak. Gaziantep FK, Trabzonspor ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 11 maçın 7'sini bordo-mavili ekip kazandı, 4 karşılaşma ise berabere bitti. Ligde oynanan son müsabaka ise 0-0 sonuçlandı. İşte, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler...



TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Bu akşam, Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.



Mücadele, saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarında olacak.



4 OYUNCU CEZA SINIRINDA



Gaziantep FK'de bu maç öncesi savunmadaki 4 isim, kart ceza sınırında bulunuyor.



Semih Güler, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ ve Saborit, Trabzonspor karşısında kart görmeleri halinde 26. haftadaki ikas Eyüpspor müsabakasında görev alamayacak.



DEPLASMAN KARNESİ PARLAK DEĞİL



Ligde iç sahada sadece iki yenilgisi bulunan ve evinde en az gol yiyen takım olarak öne çıkan Gaziantep FK, bu başarısını deplasmanda gösteremiyor.



Güneydoğu temsilcisi, deplasmanda oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip kaleye 13 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.





