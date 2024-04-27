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Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Gaziantep FK, Trabzon'dan 3 puan alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FK, Trendyol 'in 34. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde oynadığı 33 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlikle 34 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 16. sırada yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'dan 3 puan alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

GAZİANTEP'TE 6 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK'de Dragus, Maxim, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.

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