Trabzonspor, Gaziantep FK'ya hiç yenilmedi

Trendyol Süper Lig'de 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.



Bordo-mavili ekip, ligde yedinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 13'üncü karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 12 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.



TRABZONSPOR, SAHASINDA PUAN VERMEDİ



Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 6 maçta da galip gelerek rakibine puan şansı tanımadı.



Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, 2023-2024 sezonunda 4-2, geçen sezon da 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.



Karadeniz ekibi, bu maçlarda 18 gol atarken 7 gol yedi.



DEPLASMAN MAÇLARI



Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.



Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.