Trabzonspor, Gaziantep FK'ya hiç yenilmedi
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK'ya hiç kaybetmedi.
Trendyol Süper Lig'de 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.
Bordo-mavili ekip, ligde yedinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 13'üncü karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 12 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
TRABZONSPOR, SAHASINDA PUAN VERMEDİ
Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 6 maçta da galip gelerek rakibine puan şansı tanımadı.
Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, 2023-2024 sezonunda 4-2, geçen sezon da 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 18 gol atarken 7 gol yedi.
DEPLASMAN MAÇLARI
Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.
- Etiketler :
- Süper Lig
- Gaziantep Fk
- Trabzonspor