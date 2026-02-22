Trabzonspor, Gaziantep'te iki dakikada geri döndü
22.02.2026 16:12
Son Güncelleme: 22.02.2026 17:57
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı geriye düşmesine rağmen mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Felipe Augusto ve 26. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 22. dakikada Bayo'dan geldi.
Bu skorun ardından son 3 maçta 2. kez kazanan Trabzonspor, 48 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez yenilen Gaziantep FK ise 28 puanla 9. basamakta yer buldu.
Trabzonspor, gelecek hafta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Gaziantep FK ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
GAZİANTEP FK 1-2 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
20' Gaziantep FK gole yaklaştı! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Lungoyi'nin şutunu kaleci Onana son anda kurtardı.
22' GOL! Gaziantep FK 1-0 önde! Sol kanattan gelişen hızlı hücumda ceza sahasına yerden gönderilen topu Bayo tek vuruşla tammaladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
24' GOL! Trabzonspor eşitliği yakaladı! Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen ve ceza sahasına giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak fileleri sarstı ve skor 1-1'e geldi.
26' GOL! Trabzonspor geri döndü! Bordo-mavililerin atağında Mustafa Eskihellaç, getirdiği topla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top, Onuachu'nun önüne düştü. Nijeryalı yıldız, tek vuruşla fileleri sarstı ve skor 2-1'e geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
87' Trabzonspor adına büyük şans kaçtı! Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Muçi'nin rakibini çalımlayıp çektiği şut direğin yanından auta gitti.
Gaziantep FK'dan Bayo ile Trabzonsporlu Batagov'un ikili mücadelesi.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Gassama, Tayyip Talha, Maxim, Ogün, Kevin.
Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Savic, Pina, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu.