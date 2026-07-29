Trabzonspor, genç golcü transferini açıkladı
29.07.2026 18:47
Transferin hızlı ekibi Trabzonspor, kadrosuna yaptığı bir takviyeyi daha resmen açıkladı.
Transferde hareketli günler geçiren Trabzonspor'da bir takviye daha resmen duyuruldu.
Bordo-mavililer, Standard Liege'den 18 yaşındaki santrfor oyuncusu Rene Mitongo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada oyuncuyla 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trabzonspor'un KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 675.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2030/2031 futbol sezonunda 780.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."