Trabzonspor, genç golcü transferini açıkladı

Transferde hareketli günler geçiren Trabzonspor 'da bir takviye daha resmen duyuruldu.

Bordo-mavililer, Standard Liege'den 18 yaşındaki santrfor oyuncusu Rene Mitongo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP ) yapılan açıklamada oyuncuyla 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trabzonspor'un KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 675.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2030/2031 futbol sezonunda 780.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."