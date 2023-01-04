Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Önemli sakatlıkları bulunan Trabzonspor, Giresunspor engelini kayıpsız aşmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.



Karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK



Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.



Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.