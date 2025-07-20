Trabzonspor gol oldu yağdı

Trabzonspor, İran takımlarından Zob Ahan Esfahan ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.



Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Visca, Augusto ve Danylo Sikan 11 ile maça çıktı.



Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada bordo-mavili ekip, maçın 9. dakikasında Danylo Sikan'ın attığı golle öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 önde tamamlandı.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Trabzonpspor, 51. dakikada Mustafa Eskihellaç, 78. dakikada Augusto ve maçın 65. dakikasında oyuna giren Boran Başkan'ın 79. dakikada kaydettiği golle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ RAKİP PERSEPOLİS



Trabzonspor, Erzurum'daki üçüncü hazırlık maçında 23 Temmuz Çarşamba saat 17.00'de İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran takımlarından Persepolis ile karşılaşacak.



Bordo-mavili ekip, 17 Temmuz Perşembe günü Azerbaycan'dan Araz Nahçıvan ile oynadığı ilk hazırlık maçını 3-2 kaybetmişti.

