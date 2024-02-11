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Trabzonspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak. Peki, Trabzonspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol 'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, yarınki maçta görev alamayacak. İşte, Trabzonspor-Hatayspor maçı hakkında bilgiler...

TRABZONSPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Akyazı Papara Park’ta oynanacak Trabzonspor-Hatayspor maçı, 12 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’de başlayacak.

Ali Şansalan’ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

HATAYSPOR'UN SON DURUMU

Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.

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