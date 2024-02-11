Trabzonspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, yarınki maçta görev alamayacak. İşte, Trabzonspor-Hatayspor maçı hakkında bilgiler...



TRABZONSPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Akyazı Papara Park’ta oynanacak Trabzonspor-Hatayspor maçı, 12 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’de başlayacak.



Ali Şansalan’ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.



HATAYSPOR'UN SON DURUMU



Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.



Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.

