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Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek: Muhtemel 11'ler

, Trendyol 'in 25. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, maçta görev alamayacak.

Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti
Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Benkovic, Deswil, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.

Atakaş Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Bashiru, Görkem, Fernandes, Rivas, Strandberg.

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