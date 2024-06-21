Trabzonspor için Cihan Çanak iddiası: Sözleşme detayları belli oldu

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Belçika basınından Sudinfo'nun haberine göre, bordo mavili ekibin Denis Dragus'un ardından Standard Liege'den Cihan Çanak'ı kadrosuna kattı.

Liege'de 61 numaralı formayı giyen Çanak için "19 yaşındaki orta saha, Türkiye'de kalbinin attığı kulübe imza atacak." denildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Cihan Çanak için Trabzonspor'un Belçika ekibiyle 2 milyon euroluk bir bonservis bedelinde anlaştığı ve ödemenin üç taksit yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca haberde 750 bin euro bonusun yer aldığı ve futbolcunun sonraki satışından Liege'e yüzde 20 pay verileceği aktarıldı.



31 MAÇTA 2 ASİST

Standard Liege ile 31 resmi maça çıkan Cihan Çanak, bu mücadelelerde 2 asist kaydetti. Ayrıca Türkiye Ümit Milli Takımı'nda forma giyen genç orta saha, milli takımda 8 maça çıktı ve 2 gollük katkı sağladı.