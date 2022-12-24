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Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya

Trabzonspor ile Fenerbahçe 132. kez karşılaşıyor. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya

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Trabzonspor ile Süper Lig'de yapacakları maçla 132. kez sahada mücadele ediyor.

GALİBİYETLER 50'YE 42

Toplam 131 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

HAKEMLER

Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ilk kez Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Buna göre haftanın öne çıkan maçı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları olarak da Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen atandı. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Suat Arslanboğa. Mücadelede VAR hakemi Alper Ulusoy ve AVAR olarak Serkan Tokat görev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Umut

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, İrfan, Batshuayi, King

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Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya - 1

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