Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya: Maç başladı

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de yapacakları maçla 132. kez sahada mücadele ediyor.

GALİBİYETLER 50'YE 42



Toplam 131 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

HAKEMLER



Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ilk kez Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Buna göre haftanın öne çıkan maçı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcıları olarak da Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen atandı. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Suat Arslanboğa. Mücadelede VAR hakemi Alper Ulusoy ve AVAR olarak Serkan Tokat görev yapıyor.



İLK DÜDÜK ÇALDI

Trabzonspor 11'i

Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Maxi Gomez



Fenerbahçe 11'i

Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, İrfan Can, King, Batshuayi



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