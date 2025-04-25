Trabzonspor ile Galatasaray 29 yıl sonra finalde karşılaşacak.



Tarihinde 17. kez Türkiye Kupası finaline çıkan bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce üç kez final mücadelesi verdi. Bu eşleşmelerde Trabzonspor bir kez, Galatasaray ise iki kez kupanın sahibi oldu.



İlk olarak iki maçlık final mücadelelerinde 1975-76 sezonunda Galatasaray, penaltı atışları sonucu kupaya uzandı. 1984-85 sezonunda da sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine getirirken 1994-95 sezonunda Trabzonspor, kupayı kaldırdı.



İki takım 14 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmayla 29 sezon aradan sonra finalde kupa mücadelesi verecek.



ART ARDA 2 SEZON KUPADA FİNALE YÜKSELDİ



Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda art arda ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.



Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş ile oynadığı finalde son dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, kupayı kaybetmişti.



En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra tekrar kupa başarısı göstermek istiyor.



9 KEZ KUPAYI KALDIRDI



Tarihinde 17. kez finale yükselen Trabzonspor'un müzesinde 9 Türkiye Kupası bulunuyor.



Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.



İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.



5 MAÇTA 15 GOL



Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında yüksek bir oran yakaladı.



Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırarak 3 gol ortalaması elde etti, kalesinde ise 6 gol görerek 1,2 gol ortalamasıyla rakiplerine fazla gol şansı vermedi.