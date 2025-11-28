Trabzonspor ile Konyaspor, 49. randevuda

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 29 Kasım Cumartesi günü Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 49'uncu kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 48 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda da üstünlük sağladı.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 24 maçta bordo-mavililer, 16 galibiyet elde etmeyi başardı. 6 maçı konuk takım kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SAHASINDA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçını kaybetmedi.

Rakibi karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda 4-3'lük sonuçla yaşayan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.