Trabzonspor ilk transferini duyurdu
Trabzonspor, Wagner Pina ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Trabzonspor, Portekiz ekibi Estoril'in sağ beki Wagner Pina ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Fatih Tekke'li Trabzonspor, Estoril'den 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina ile anlaşma sağladı.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Pina, bu gece sözleşme imzalamak için Trabzon'a gelecek.
Kariyerine Portekiz ekibi Sacavenense'de başlayan genç yıldız ilk kez ülkesi dışında bir takımda forma giyecek.
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