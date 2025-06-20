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Trabzonspor ilk transferini duyurdu

Trabzonspor, Wagner Pina ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor ilk transferini duyurdu

Trabzonspor, Portekiz ekibi Estoril'in sağ beki Wagner Pina ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fatih Tekke'li Trabzonspor, Estoril'den 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina ile anlaşma sağladı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Pina, bu gece sözleşme imzalamak için Trabzon'a gelecek.

Kariyerine Portekiz ekibi Sacavenense'de başlayan genç yıldız ilk kez ülkesi dışında bir takımda forma giyecek.

Trabzonspor ilk transferini duyurdu - 1
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