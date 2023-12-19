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Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor: Muhtemel 11'ler

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, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. 

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 15 haftada 26 puan toplayarak 4. sırada yer alan bordo-mavililer, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Alp, Duhaney, Mehmet, Deli, Ali Yaşar, Muammer, Loshaj, Jackson, Ndao, Ethemi, Emir.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu.

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