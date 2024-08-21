Trabzonspor İsviçre'ye geldi

THY ait özel uçakla sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan hareket eden bordo-mavili kafile, 3,5 saatlik yolculuğun ardından Zürih Havalimanı'na ulaştı.



Bordo-mavili takımı havalimanı çıkışında karşılayan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verdi.



Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun da teknik heyet ve futbolculara başarı diledi.



Trabzonspor kafilesi, kara yoluyla St. Gallen şehrine hareket etti.



Kafilede, sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme, kart cezaları bulunan Pedro Malheiro ile Eren Elmalı yer almadı.



Trabzonspor, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Kybunpark'ta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

