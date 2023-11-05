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Trabzonspor kafilesine koçla karşılama

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda mağlup eden takımlarını havalimanında boynuna Fenerbahçe atkısı sarılan koçla karşıladı.

Trabzonspor kafilesine koçla karşılama

'in 11'inci haftasında deplasmanda ezeli rakibi 'yi deplasmanda 3-2'lik skorla yenen , müsabakanın ardından kente döndü. 26 yıl sonra gelen tarihi zaferi meydanda kutlayan taraftarlar, takımlarına havalimanında sürpriz bir karşılama yaptı.

Yanlarında koç getiren ve Fenerbahçe atkısını koçun boynuna dolayan taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a galibiyet göndermesi yaptı.

Trabzon'a saat 02.00 sıralarında ulaşan futbolcular, taraftarların arasından güçlükle geçerek takım otobüsüne bildi. Futbolculardan Mehmet Can Aydın, taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdiken sonra kafile havalimanından ayrıldı. 

Trabzonspor kafilesine koçla karşılama - 1

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