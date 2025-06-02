Trabzonspor kamp programı belli oldu

Trabzonspor'un, Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi gerçekleştireceği kamp programı açıklandı.

Trabzonspor, 30 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak yeni sezon çalışmalarına başlayacak.



Hazırlıklarının Trabzon etabını 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlayacak olan bordo-mavilier, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum’a giderek 27 Temmuz Pazar gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını burada sürdürecek.

