Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

EKSİKLER



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.



Yeni transferlerden Rayyan Baniya ve Fountas'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.