Trabzonspor, Karagümrük karşısında ikinci yarıda Nwaiwu ile güldü

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Paul Onuachu ve 47 ile 50. dakikalarda Nwaiwu kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 28. dakikada Verde'den geldi.

Bu skorun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor, 51 puanla 3. sırada yer buldu. Üç maçtır kazanamayan Karagümrük ise 13 puanla 18. basamakta yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Karagümrük ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.