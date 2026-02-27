Trabzonspor, Karagümrük karşısında ikinci yarıda Nwaiwu ile güldü
27.02.2026 19:30
Son Güncelleme: 27.02.2026 21:54
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Karagümrük'ü yenerek zirve takibini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Paul Onuachu ve 47 ile 50. dakikalarda Nwaiwu kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 28. dakikada Verde'den geldi.
Bu skorun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor, 51 puanla 3. sırada yer buldu. Üç maçtır kazanamayan Karagümrük ise 13 puanla 18. basamakta yer aldı.
Trabzonspor, Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Karagümrük ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
TRABZONSPOR 3-1 KARAGÜMRÜK
1' Maç başladı.
3' Karagümrük gole yaklaştı! Trabzonspor savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Larsson'un vuruşu kaleci Onana'da kaldı.
20' GOL! Trabzonspor 1-0 önde! Sağ kanatta büyük bir boşluk bulan Ozan Tufan'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Paul Onuachu kafasıyla tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
28' GOL! Karagümrük eşitliği sağladı! Trabzonspor savunmasının büyük hatasında araya giren Verde'nin tek vuruşu ağlarla buluştu ve maçta durum 1-1 oldu.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
47' GOL! Trabzonspor yeniden önde! Kazanılan kornerde topun başına geçen Muçi'nin ortasını Nwaiwu kafasıyla tamamladı ve skor 2-1'e geldi.
50' GOL! Trabzonspor'dan peş peşe goller! Bir köşe vuruşunda daha topun başına geçen Muçi'nin ortasını Onuachu arka direğe aşırttı. Nwaiwu kafasıyla dokunarak skoru 3-1 yaptı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında sakatlanan Folcarelli'nin yerine Bouchouari'ye 11'de görev verdi. Genç teknik adam, savunmanın sağında ise Pina'yı yedek kulübesine çekerken Ozan Tufan'ın sahaya sürdü.
Trabzonspor’un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, 6 haftalık aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Bouchouari ,ligde en son 18 Ocak'ta deplasmanda oynanan Kocaelispor maçının ilk 11’inde yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı.
Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Visca ve Folcarelli, dışında eksik oyuncu yer almadı.
ZUBKOV, 3 HAFTA SONRA KADRODA
Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov, 3 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi.
Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Ukraynalı oyuncu, yedek kulübesinde yer aldı.
TARAFTAR DESTEĞİNİ ALAMADI
Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında taraftar desteğini arkasında bulamadı.
En son Papara Park'ta oynanan Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bazı tribünlerdeki bordo-mavili taraftarların ceza almasının da etkisiyle maçı stadyumdan az sayıda seyirci takip etti.
Trabzonsporlu Oulai'nin topla hareket halindeki görüntüsü.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Muçi, Augusto, Onuachu.
Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Serginho, Babicka, Larsson.