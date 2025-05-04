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Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında 4'te 4 peşinde

Kasımpaşa ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında 4'te 4 peşinde

, Trendyol 'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü 'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 45 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, 33. haftasında da Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinde Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan ise kart sınırında bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Savic ve Uğurcan Çakır, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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